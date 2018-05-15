ЕРБІЛЬ, 14 травня — , Рафаель Даминов. Виборчий блок “Саирун”, очолюваний впливовим шиїтським релігійним діячем Муктадой ас-Садром, займає перше місце на парламентських виборах після підрахунку голосів у 16 з 18 іракських провінцій, повідомила в понеділок увечері Найвища незалежна комісія Іраку. © REUTERS / Thaier al-SudaniРоссия сподівається, що в Іраку найближчим часом сформують уряд

Очікується, що остаточні результати голосування у двох провінціях – Дахук і Кіркук будуть оголошені у вівторок.

У суботу в Іраку пройшли парламентські вибори вперше після визволення країни від ІГ (заборонена в РФ). Явка за попередніми підрахунками склала 44,52%, в голосуванні взяли участь 10,7 мільйона чоловік.

У “Саирун” разом з іншими партіями і рухами входить і Іракська комуністична партія.

Серед провінцій, в яких ас-Садр зайняв перше місце, і столиця країни місто Багдад.

Фаворитами перегонів є також коаліції “Наср” (“Перемога”) і “Фатх” (“Завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, другий — популярний серед шиїтів, екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, взяти участь у виборі нових депутатів мали право 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь двадцять дев’ять виборчих блоків, які об’єднали близько двохсот різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

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