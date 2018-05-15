ВАШИНГТОН, 14 травня — . Влада Пакистану дозволили виїзд з країни дипломата посольства США в Ісламабаді, з вини якого в результаті ДТП одна людина загинула і ще один отримав важкі травми, повідомили в держдепартаменті США.

© AP Photo / Anjum NaveedПакистан заборонив військового аташе посольства США залишати країну”Можемо підтвердити, що американський дипломат, який був причетний до трагічного автомобільного події в Ісламабаді 7 квітня, залишив Пакистан”, — сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що позашляховик, за кермом якого перебував військово-повітряний аташе посольства США, скоїв наїзд на мотоцикл в околицях Ісламабаду. Після зіткнення водій мотоцикла помер на місці, а його двоюрідний брат був доставлений в лікарню в критичному стані.

© AFP 2018 / Rizwan TabassumВ Пакистані заявили, що задавив мотоцикліста дипломат спробує бежатьСледствие тоді припустили, що причиною аварії стало грубе порушення водієм позашляховика правил дорожнього руху: дипломат перетнув дорогу на червоне світло. Після аварії він спробував втекти з місця події, однак був зупинений на першому КПП. Військовий аташе не був заарештований через наявність у нього дипломатичного імунітету, однак за кілька днів посол США в Пакистані був викликаний в МЗС цієї країни, де йому було висловлено “рішучий протест”.

Згодом влада Пакистану внесли ім’я аташе в список осіб, яким заборонено залишати країну.