РИГА, 14 травня – . Адвокат захисника російських шкіл в Латвії Володимира Ліндермана Олена Квятковська оскаржила в Ризькому окружному суді рішення суду Видземского пасовиська Риги, санкционировавшего арешт в якості запобіжного заходу щодо її підзахисного.

© Sputnik / Sergey MelkonovСуд заарештував захисника російських шкіл в Латвії ЛиндерманаРанее Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу після минулого в кінці березня Вселатвийского батьківських зборів, учасники якого виступили проти переведення шкільної освіти на латиську мову. За даними правоохоронців, справу порушено за ознаками “злочини проти держави”, а також інших кримінальних діянь. На організованому Російською союзі Латвії Вселатвийском батьківських зборах було висловлено незгоду з реформою. Двоє учасників заходу, Олександр Гапоненко і Володимир Ліндерман, були звинувачені у діях проти держави і поміщені під арешт.

“Рішення суду Видземского району Риги про приміщенні під варту Володимира Ліндермана оскаржене”, — заявила адвокат журналістам у понеділок. Квятковська зазначила, що подала скаргу в Генпрокуратуру на необґрунтоване застосування фізичної сили при затриманні Ліндермана.

© Фото : Вадим РадионовЛиндермана затримали за промову на Вселатвийском батьківському собранииСейм Латвії 23 березня затвердив поправки до закону “Про освіту”, що передбачають переведення всіх шкіл на державну мову навчання до 2021-2022 навчального року. Президент Раймондс Вейонис 2 квітня підписав закон. У Латвії проживають близько 2 мільйонів осіб, з них близько 40% — російськомовні. У республіці одна державна мова — латиська, російська має статус іноземної.

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