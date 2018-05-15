ЛОНДОН, 15 травня – , Денис Ворошилов. Екстремісти, можливо, намагалися використовувати протести в Газі у власних цілях, Британія не відмовиться від підтримки права Ізраїлю на захист кордонів, заявив заступник міністра закордонних справ Сполученого Королівства Алістар Берт. © AP Photo / Majdi MohammedИспания закликала Ізраїль до “пропорційного використання сили” в Газі

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.

“Насильство в Газі і на Західному березі річки Йордан шокувало. Загибель палестинців і значна кількість поранених – це трагедія. Турбує і те, що кількість загиблих зростає. Таке насильство підриває мирні ініціативи. Ми заявляли, що Британія підтримує право палестинців на протест, але такі протести повинні бути мирними. Прикро, що екстремістські елементи, можливо, намагалися використовувати ці протести у власних цілях. Ми не відмовимося від підтримки права Ізраїлю на захист кордонів. Однак викликає занепокоєння масштаб обстрілів, ми просимо Ізраїль проявити стриманість”, — йдеться в отриманому заяві Берта.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиПри зіткнення в Газі загинули 55 человекПо останніми даними, в зіткненнях загинули 55 палестинців, понад 2,7 тисячі отримали поранення.

Заступник міністра підтверджує, що Британія як і раніше підтримує одночасне існування двох держав і відноситься до Єрусалиму як їх спільної столиці.

“Обом сторонам необхідно проявити рішучість, щоб підтримувати спокій, утримуватися від ескалації напруженості і … продовжити рух до світу шляхом переговорів”, — йдеться в заяві.