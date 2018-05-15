РИГА, 15 травня – . Автовласник, якому виповнилося 100 років, скоїв аварію в Ризі, повідомили журналістам в понеділок в Ризькій муніципальної поліції. Юрій АбрамочкинСтарейший житель Норвегії помер у віці 108 років

“Дванадцятого травня близько полудня під час патрулювання Пардаугавы (район в Ризі) працівники поліції помітили, що водій Mazda, здійснюючи рух заднім ходом, в’їхав у припаркований Mercedes-Benz. При перевірці особи з’ясувалося, що чоловіку 100 років”, — сказали в поліції.

В ході розмови, літній чоловік зізнався, що не помітив зіткнення, тому збирався виїхати.