МЕХІКО, 15 травня – . Національний діалог про нормалізацію ситуації в Нікарагуа після майже місяця протестів з десятками загиблих розпочнеться у середу, 16 травня, повідомив в понеділок архієпископ Манагуа кардинал Леопольдо Бренес. © AP Photo / Alfredo ZunigaПарламент Нікарагуа створить Комісію правди для розслідування протестів

Цю заяву було зроблено буквально через кілька годин після того, як влада Нікарагуа погодилися з приїздом в країну представників Міжамериканської комісії з прав людини, зазначає портал Nacional. Сама католицька церква Нікарагуа виступить в переговорному процесі в якості посередника і свідка.

“Це буде діалог, який пройде в умовах справедливості, правди і прощення”, — заявив кардинал Бренес.

Протести почалися 18 квітня на тлі запропонованої владою реформи, яка передбачала збільшення суми відрахувань роботодавців і працівників у фонди соціального страхування. Президент Даніель Ортега вже скасував її.

Загальне число загиблих в ході протестів точно не встановлено, воно оцінюється в кілька десятків – від 48 до 65 осіб. За даними правозахисників, також більше 400 людей отримали поранення. Були відзначені випадки незаконних затримань, тортур, зникнень журналістів, які висвітлювали акції протесту. Серед загиблих — два співробітники правоохоронних органів.