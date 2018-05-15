РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 травня – . Уряд Бразилії запросив у США всі наявні в розпорядженні ЦРУ документи щодо військової диктатури, яка правила в південноамериканській країні в 1964-1985 роках, повідомили джерела в бразильському МЗС. © AFP 2018 / Adalberto RoqueГлава ОАД назвав зміну влади на Кубі “тріумфом диктатури”

“Посольство Бразилії у Вашингтоні отримало в суботу, 12 травня, вказівку від голови МЗС Алоизиу Нунеса запросити документи в американського уряду”, — повідомило джерело.

Даний запит зроблено після розсекречення даних ЦРУ, згідно з яким, обіймав посаду президента Бразилії в 1974-1979 роках генерал Ернесту Гейзел давав розпорядження на фізичне усунення опонентів військової диктатури. Доповідна про це була спрямована тодішнього держсекретаря США Генрі Кіссінджеру.