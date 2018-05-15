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Лукашенко проведе переговори з Рахмоном під час візиту до Таджикистану

15.05.2018

МІНСЬК, 15 травня – . Президент Білорусії 15-16 травня здійснить офіційний візит до Таджикистану, де проведе переговори з президентом цієї країни Емомалі Рахмоном, повідомила прес-служба білоруського лідера.Президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко. © Sputnik / Мирослав РотарьЛукашенко закликав не “гіперболізувати” вихід США з угоди з Іраном

Раніше Лукашенко відвідував Душанбе з робочим візитом у вересні 2015 року для участі в саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Під час зустрічі з таджицьким колегою зазначалося, що потрібно активізувати співробітництво у сферах АПК, машинобудування, транспорту, енергетики, легкої і харчової промисловості.

Офіційний візит білоруського лідера в Таджикистан з обговоренням всього комплексу двосторонніх відносин відбувся в жовтні 2011 року. Тоді в центрі уваги головним чином були економічні питання — збільшення товарообігу, розвиток виробничої кооперації, нарощування експорту білоруської сільгосптехніки в Таджикистан і створення спільних виробництв, участь білоруських будівельних і проектних компаній у реалізації великих інфраструктурних проектів. За підсумками зустрічі було підписано міждержавний договір про довгострокове співробітництво до 2020 року, міждержавна програма економічного співробітництва до 2020 року, а також міжурядові угоди у різних сферах.

Програма візиту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. © РИА Новини / Олексій НикольскийЛукашенко оцінив програму Євросоюзу “Східне партнерство”За інформацією прес-служби Лукашенка, заплановані переговори з президентом Таджикистану Рахмоном, які пройдуть у форматі “віч-на-віч” та в розширеному складі. “Глави держав розглянуть підсумки та подальші плани щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва, виробничої кооперації, реалізацію спільних проектів та інвестиційна взаємодія, а також роботу на ринках третіх країн. За підсумками переговорів очікується підписання двосторонніх документів”, — повідомили в прес-службі.

Передбачається також, що президенти візьмуть участь у церемонії відкриття національної виставки Білорусії в Таджикистані та інших заходах.

У дні офіційного візиту відбудеться таджицько-білоруський бізнес-форум, в якому візьмуть участь і представники ділових кіл Афганістану. Заплановано проведення контактно-коопераційної біржі між підприємствами і організаціями трьох країн. На форумі будуть розглянуті перспективні напрямки бізнес-взаємодії з Таджикистаном і Афганістаном.

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Крім того, планується, що в Душанбе буде підписана “дорожня карта” двостороннього співробітництва на 2019-2020 роки. Доручення про її підготовку Лукашенко дав під час робочого візиту Рахмона в Мінськ в грудні 2017 року. “Треба виробити “дорожню карту” наших відносин. Треба подивитися, що ви можете у нас купувати, що ми можемо купувати у вас, де разом підемо, які будемо створювати спільні підприємства”, — зазначив білоруський президент.

Одним з перспективних напрямків роботи Лукашенко назвав вихід Білорусії та Таджикистану на ринок Афганістану – за рахунок роботи спільних підприємств, орієнтованих на діяльність у цій країні. За словами Лукашенка, Таджикистан в цьому питанні міг би стати “гарним провідником і консультантом, тому що краще ситуацію в Афганістані ніхто не знає”. “Це була б гарна робота на трьох”, — зазначав президент.

Під час останньої зустрічі з Рахмоном йшлося і про організацію в Таджикистані масштабної виставки продукції білоруських підприємств і організації бізнес-форуму, в якому могли б взяти участь, в тому числі, бізнесмени з Афганістану.

Таким чином, побажання Лукашенко враховані під час підготовки програми офіційного візиту в Душанбе.

Особливості відносин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. © РИА Новини / Раміль СитдиковЛукашенко закликав припинити “сповзання світу до нової войнеДипломатические відносини між Білоруссю і Таджикистаном були встановлені у вересні 1996 року, рік тому в Мінську відкрилося посольство Таджикистану. Посольство Білорусі в Душанбе почало працювати лише в 2011 році.

У 1996-2017 роках між двома країнами укладено понад 70 договорів і угод. В даний час діють понад 60 двосторонніх документів, які дозволяють розвивати контакти в політичній, торговельно-економічній, культурній, гуманітарній та інших сферах. За інформацією таджицької сторони, ще 12 проектів двосторонніх документів знаходяться на розгляді для подальшого підписання.

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Товарообіг за підсумками 2017 року склався на рівні 42,9 мільйона доларів, що більш ніж в два рази перевищує результат 2016 року. Зростання продовжилося і в 2018 році. Так, у січні-березні порівняно з першим кварталом 2017 року товарообіг збільшився на 147%, а білоруський експорт в Таджикистан — на 160%.

Основу білоруського експорту в Таджикистан становлять трактори, цукор, побутова техніка (холодильники), меблі, вантажні автомобілі, лікарські засоби, а також сировину для різних виробництв. Ключові експортні статті Таджикистан в Білорусію — бавовняне волокно, фрукти сушені, суміші горіхів або сушених плодів, пряжа бавовняна.

За інформацією посольства Таджикистану в Мінську, існує певний досвід з постачання білоруської сільськогосподарської техніки і обладнання”. Зокрема, співпрацюють республіканське держпідприємство “Таджикагролизинг” і ВАТ “МТЗ” Білорусії, а також інші партнери з двох країн.

Як відзначає посольство Білорусі в Душанбе, всього в Таджикистані сформована товаропровідна мережа більше десятка білоруських підприємств, у тому числі ВАТ “БелАЗ”, ВАТ “МАЗ”, ВАТ “МТЗ”, ВАТ “Амкодор”, ВАТ “Гомсільмаш”, ВАТ “Бобруйскагромаш”.

Мінськ і Душанбе сформували міжурядову комісію з питань торговельно-економічного співробітництва. За час її роботи відбулося 11 засідань, 12-е засідання комісії має відбутися у 2018 році в столиці Таджикистану.

Раніше, в жовтні 2011 року, торгово-промисловими палатами двох країн був також створений ділова рада, тоді ж і відбулося його перше засідання. Основна мета ради — розширення та розвиток ділових контактів і взаємовигідного співробітництва між підприємцями, просування бізнесу на ринках обох країн і залучення взаємних інвестицій.

Акцент на військове співробітництво

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. © Фото : Прес-служба Президента Республіки БеларусьЛукашенко розповість про які стоять перед Білоруссю задачахКак зазначив у розмові з політолог з Білорусії Олексій Дзермант, останнім часом стратегія, яку реалізує білоруське керівництво, полягає у відкритті Центральної Азії” — Таджикистану, Узбекистану. “Ці ринки для білоруської продукції, в принципі, цікаві. Так, вони не такі багаті, але, тим не менш, наша відносно дешева і якісна продукція того ж машинобудування (я маю на увазі продукцію МТЗ, Мазу) може знайти свого покупця на цих ринках”, — вважає Дзермант.

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На його думку, візит Лукашенка в Душанбе приурочений до відкриття нових економічних горизонтів”. “Ми хочемо зрозуміти зацікавленість Таджикистану в білоруській продукції, зрозуміти, що ми можемо поставляти туди і що ми можемо отримати звідти… Я думаю, що взаємні інтереси, обговорення конкретних проектів – це все стоїть на порядку денному”, — припустив співрозмовник агентства.

Є ще один аспект, продовжив Дзермант, це співпраця у військово-технічній сфері: “Я думаю, мова піде і про модернізацію військової техніки, і якихось можливих постачання нової техніки, модернізованої, з допомогою білорусів”.

“Це теж може бути таджиків цікаво, тому що регіон, скажімо м’яко, проблемний, кордон з Афганістаном… За прогнозами аналітиків, там очікується загострення в найближчі роки, так що ця проблемна точка буде давати про себе знати ще довгий час. І Білорусь тут теж може допомогти за відносно невеликі гроші модернізувати якісь аспекти, скажімо, пов’язані з армією Таджикистану”, — вважає політолог.

Крім того, він нагадав, що президент Білорусії раніше пропонував Таджикистану разом виходити на ринок з Афганістану спільної продукцією. “Постановка в Таджикистані спільних виробництв – складальних цехів або виробничих ланцюжків… буде знижувати вартість білоруської продукції і робити її більш привабливою. “Застовпити” собі позиції на цьому ринку (Афганістану – ред.) теж важливо”, — додав Дзермант.

 

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