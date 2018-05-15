МІНСЬК, 15 травня – . Президент Білорусії 15-16 травня здійснить офіційний візит до Таджикистану, де проведе переговори з президентом цієї країни Емомалі Рахмоном, повідомила прес-служба білоруського лідера. © Sputnik / Мирослав РотарьЛукашенко закликав не “гіперболізувати” вихід США з угоди з Іраном

Раніше Лукашенко відвідував Душанбе з робочим візитом у вересні 2015 року для участі в саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Під час зустрічі з таджицьким колегою зазначалося, що потрібно активізувати співробітництво у сферах АПК, машинобудування, транспорту, енергетики, легкої і харчової промисловості.

Офіційний візит білоруського лідера в Таджикистан з обговоренням всього комплексу двосторонніх відносин відбувся в жовтні 2011 року. Тоді в центрі уваги головним чином були економічні питання — збільшення товарообігу, розвиток виробничої кооперації, нарощування експорту білоруської сільгосптехніки в Таджикистан і створення спільних виробництв, участь білоруських будівельних і проектних компаній у реалізації великих інфраструктурних проектів. За підсумками зустрічі було підписано міждержавний договір про довгострокове співробітництво до 2020 року, міждержавна програма економічного співробітництва до 2020 року, а також міжурядові угоди у різних сферах.

Програма візиту

© РИА Новини / Олексій НикольскийЛукашенко оцінив програму Євросоюзу “Східне партнерство”За інформацією прес-служби Лукашенка, заплановані переговори з президентом Таджикистану Рахмоном, які пройдуть у форматі “віч-на-віч” та в розширеному складі. “Глави держав розглянуть підсумки та подальші плани щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва, виробничої кооперації, реалізацію спільних проектів та інвестиційна взаємодія, а також роботу на ринках третіх країн. За підсумками переговорів очікується підписання двосторонніх документів”, — повідомили в прес-службі.

Передбачається також, що президенти візьмуть участь у церемонії відкриття національної виставки Білорусії в Таджикистані та інших заходах.

У дні офіційного візиту відбудеться таджицько-білоруський бізнес-форум, в якому візьмуть участь і представники ділових кіл Афганістану. Заплановано проведення контактно-коопераційної біржі між підприємствами і організаціями трьох країн. На форумі будуть розглянуті перспективні напрямки бізнес-взаємодії з Таджикистаном і Афганістаном.

Крім того, планується, що в Душанбе буде підписана “дорожня карта” двостороннього співробітництва на 2019-2020 роки. Доручення про її підготовку Лукашенко дав під час робочого візиту Рахмона в Мінськ в грудні 2017 року. “Треба виробити “дорожню карту” наших відносин. Треба подивитися, що ви можете у нас купувати, що ми можемо купувати у вас, де разом підемо, які будемо створювати спільні підприємства”, — зазначив білоруський президент.

Одним з перспективних напрямків роботи Лукашенко назвав вихід Білорусії та Таджикистану на ринок Афганістану – за рахунок роботи спільних підприємств, орієнтованих на діяльність у цій країні. За словами Лукашенка, Таджикистан в цьому питанні міг би стати “гарним провідником і консультантом, тому що краще ситуацію в Афганістані ніхто не знає”. “Це була б гарна робота на трьох”, — зазначав президент.

Під час останньої зустрічі з Рахмоном йшлося і про організацію в Таджикистані масштабної виставки продукції білоруських підприємств і організації бізнес-форуму, в якому могли б взяти участь, в тому числі, бізнесмени з Афганістану.

Таким чином, побажання Лукашенко враховані під час підготовки програми офіційного візиту в Душанбе.

Особливості відносин

© РИА Новини / Раміль СитдиковЛукашенко закликав припинити “сповзання світу до нової войнеДипломатические відносини між Білоруссю і Таджикистаном були встановлені у вересні 1996 року, рік тому в Мінську відкрилося посольство Таджикистану. Посольство Білорусі в Душанбе почало працювати лише в 2011 році.

У 1996-2017 роках між двома країнами укладено понад 70 договорів і угод. В даний час діють понад 60 двосторонніх документів, які дозволяють розвивати контакти в політичній, торговельно-економічній, культурній, гуманітарній та інших сферах. За інформацією таджицької сторони, ще 12 проектів двосторонніх документів знаходяться на розгляді для подальшого підписання.

Товарообіг за підсумками 2017 року склався на рівні 42,9 мільйона доларів, що більш ніж в два рази перевищує результат 2016 року. Зростання продовжилося і в 2018 році. Так, у січні-березні порівняно з першим кварталом 2017 року товарообіг збільшився на 147%, а білоруський експорт в Таджикистан — на 160%.

Основу білоруського експорту в Таджикистан становлять трактори, цукор, побутова техніка (холодильники), меблі, вантажні автомобілі, лікарські засоби, а також сировину для різних виробництв. Ключові експортні статті Таджикистан в Білорусію — бавовняне волокно, фрукти сушені, суміші горіхів або сушених плодів, пряжа бавовняна.

За інформацією посольства Таджикистану в Мінську, існує певний досвід з постачання білоруської сільськогосподарської техніки і обладнання”. Зокрема, співпрацюють республіканське держпідприємство “Таджикагролизинг” і ВАТ “МТЗ” Білорусії, а також інші партнери з двох країн.

Як відзначає посольство Білорусі в Душанбе, всього в Таджикистані сформована товаропровідна мережа більше десятка білоруських підприємств, у тому числі ВАТ “БелАЗ”, ВАТ “МАЗ”, ВАТ “МТЗ”, ВАТ “Амкодор”, ВАТ “Гомсільмаш”, ВАТ “Бобруйскагромаш”.

Мінськ і Душанбе сформували міжурядову комісію з питань торговельно-економічного співробітництва. За час її роботи відбулося 11 засідань, 12-е засідання комісії має відбутися у 2018 році в столиці Таджикистану.

Раніше, в жовтні 2011 року, торгово-промисловими палатами двох країн був також створений ділова рада, тоді ж і відбулося його перше засідання. Основна мета ради — розширення та розвиток ділових контактів і взаємовигідного співробітництва між підприємцями, просування бізнесу на ринках обох країн і залучення взаємних інвестицій.

Акцент на військове співробітництво

© Фото : Прес-служба Президента Республіки БеларусьЛукашенко розповість про які стоять перед Білоруссю задачахКак зазначив у розмові з політолог з Білорусії Олексій Дзермант, останнім часом стратегія, яку реалізує білоруське керівництво, полягає у відкритті Центральної Азії” — Таджикистану, Узбекистану. “Ці ринки для білоруської продукції, в принципі, цікаві. Так, вони не такі багаті, але, тим не менш, наша відносно дешева і якісна продукція того ж машинобудування (я маю на увазі продукцію МТЗ, Мазу) може знайти свого покупця на цих ринках”, — вважає Дзермант.

На його думку, візит Лукашенка в Душанбе приурочений до відкриття нових економічних горизонтів”. “Ми хочемо зрозуміти зацікавленість Таджикистану в білоруській продукції, зрозуміти, що ми можемо поставляти туди і що ми можемо отримати звідти… Я думаю, що взаємні інтереси, обговорення конкретних проектів – це все стоїть на порядку денному”, — припустив співрозмовник агентства.

Є ще один аспект, продовжив Дзермант, це співпраця у військово-технічній сфері: “Я думаю, мова піде і про модернізацію військової техніки, і якихось можливих постачання нової техніки, модернізованої, з допомогою білорусів”.

“Це теж може бути таджиків цікаво, тому що регіон, скажімо м’яко, проблемний, кордон з Афганістаном… За прогнозами аналітиків, там очікується загострення в найближчі роки, так що ця проблемна точка буде давати про себе знати ще довгий час. І Білорусь тут теж може допомогти за відносно невеликі гроші модернізувати якісь аспекти, скажімо, пов’язані з армією Таджикистану”, — вважає політолог.

Крім того, він нагадав, що президент Білорусії раніше пропонував Таджикистану разом виходити на ринок з Афганістану спільної продукцією. “Постановка в Таджикистані спільних виробництв – складальних цехів або виробничих ланцюжків… буде знижувати вартість білоруської продукції і робити її більш привабливою. “Застовпити” собі позиції на цьому ринку (Афганістану – ред.) теж важливо”, — додав Дзермант.