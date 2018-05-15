МОСКВА, 15 травня — . Туреччина відкликає для консультацій своїх послів у Вашингтоні і Тель-Авіві у зв’язку з діями Ізраїлю в секторі Газа, в результаті яких загинули більше 50 палестинців, заявив президент республіки Реджеп Тайїп Ердоган. Іссам Аль-РимавиАплодисменты і постріли. Чим небезпечний перенесення посольства США в Єрусалим

“Туреччина жорстко відреагує на це. Ми відкликали наших послів з Вашингтона і Тель-Авіва для консультацій”, — заявив турецький лідер в ході свого візиту до Великобританії.

Крім цього, Анкара скликає надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва і пропонує скликати екстрене засідання Радбезу ООН.

“Починаючи із завтрашнього дня ми оголошуємо триденний національний траур”, — додав Ердоган.

Турецький лідер назвав Ізраїль терористичною державою, а його дії по відношенню до палестинців — геноцидом.

Зіткнення в секторі Газа

У понеділок у день 70-річчя утворення Ізраїлю США офіційно перенесли своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Це спровокувало на кордонах сектора Газа акції протестів палестинців, які переросли в зіткнення з ізраїльськими військовими. © AP Photo / Majdi MohammedХезболлах пригрозило ракетним ударом, якщо Ізраїль перейде “червону межу”

Силовики вели вогонь на ураження по найбільш агресивним активістам, які кидали саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палили шини, намагалися ламати прикордонні загорожі.

У протестах на 12 ділянках кордону взяли участь понад 35 тисяч демонстрантів. Палестинські медичні служби повідомили, що в зіткненнях загинули 55 палестинців, понад 2,7 тисячі осіб отримали поранення.

Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

Засудження влади Сирії

Дамаск, у свою чергу, рішуче засудив загибель десятків палестинських громадян при зіткненнях з ізраїльськими військовими.

“Сирія рішуче засуджує жахливий злочин Ізраїлю стосовно громадян Палестини, які здійснювали свій національний обов’язок, захищаючи свої права і незалежність і право повернутися на свою землю, на право створити свою незалежну державу зі столицею в Єрусалимі”, — йдеться в заяві сирійського МЗС.

“Зухвалий крок”

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Це рішення викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Олексій ВитвицкийТоржества і кровопролиття: США переносять посольство в Єрусалим

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав перенесення посольства відверто зухвалим кроком, який повністю йде в розріз з думкою усього світового співтовариства.

“Таке враження, що лінія за ігнорування рішень Радбезу ООН вводиться в повсякденну практику у зовнішній політиці Сполучених Штатів і стає візитною карткою Вашингтона”, — зазначив депутат.

За словами Слуцького, США замість того, щоб сприяти вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, лише створюють нові проблеми.

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