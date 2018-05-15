ТЕЛЬ-АВІВ, 15 травня — . Ізраїль з вівторка відновлює роботу єдиного переходу на своєму кордоні з сектором Газу, призначеного для транспортування комерційних і гуманітарних вантажів, повідомили ізраїльські військові.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиПри зіткнення в Газі загинули 55 человекКПП “Керем Шалом” закрився в неділю і повинен був діяти тривалий час — до усунення значної шкоди, якої завдали його інфраструктурі самі палестинці в ході багатотижневих акцій протесту.

“Міністр оборони Авігдор Ліберман затвердив рекомендації… відкрити вантажний перехід “Керем-Шалом” у вівторок, 15 травня”, — повідомила армійська прес-служба.

Рішення, яке могло істотно ускладнити соціально-економічну ситуацію в Газі, міністр переглянув після безпрецедентні за розмахом і запеклості зіткнень уздовж кордонів анклаву, забрали в понеділок життя понад 50 осіб. Жахнувшись кровопролиття, світове співтовариство поставило Ізраїль різкій критиці за непропорційне застосування сили.

За час масових протестів, які з 30 березня йдуть уздовж кордонів з Ізраїлем, “Керем-Шалом” двічі піддавався нападу демонстрантів. Вони розгромили палестинську частина переходу, включаючи труби для перекачування газу і рідкого палива, конвеєрні стрічки, апаратуру безпеки, кажуть військові.

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