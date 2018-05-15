ТАШКЕНТ, 15 травня — . Президент Узбекистану Шавкат Мирзиеев у вівторок розпочинає свій перший триденний візит в США, сторони планують підписати солідний пакет двосторонніх документів, а також угоди і контракти на суму 4 мільярди доларів. Валерій МельниковУзбекистан і США мають намір підписати угоди на чотири мільярди доларів

За даними прес-служби Мирзиеева, в ході майбутніх переговорів на вищому рівні планується обговорити стан та перспективи розвитку узбецько-американського співробітництва, обмінятися думками з актуальних міжнародних і регіональних питань. Мирзиеев 17 травня відвідає Пентагон, де проведе переговори з міністром оборони США.

Прес-служба Білого дому уточнює, що президент США Дональд Трамп прийме Мирзиеева 16 травня. Глава Узбекистану також проведе у Вашингтоні двосторонні зустрічі в Конгресі, міністерстві оборони і державному департаменті США, а також у Світовому банку.

“За підсумками офіційного візиту передбачається прийняти спільну заяву президентів “Узбекистан і Сполучені Штати Америки: початок нової ери стратегічного партнерства”, підписати пакет документів, що передбачають подальше зміцнення двосторонніх відносин у різних областях”, — додали в прес-службі президента Узбекистану.

США. Афганська мережа

© РИА Новини / Сергій ГунеевГлава Узбекистану і командувач Центкома США обговорили співпрацю в ВТСТрамп і Мирзиеев вперше зустрілися в травні 2017 року в рамках саміту арабо-мусульманських країн і США в Ер-Ріяді. Президент Узбекистану у вересні 2017 року в ході виступу на 72-ій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив про підтримку стратегії Трампа з мирного врегулювання ситуації в Афганістані.

Президент Узбекистану на початку квітня затвердила пріоритетні напрями розвитку зовнішньополітичного і зовнішньоекономічного співробітництва країни з основними зарубіжними партнерами на середньострокову перспективу. Згідно з документом, українська сторона має намір продовжити співпрацю з США у військово-технічній сфері, активізувати діалог по лінії науки і техніки.

У суботу Мирзиеев провів переговори в Ташкенті з командувач Центральним командуванням збройних сил США генералом Джозефом Вотелом. Зокрема, в ході зустрічі особливу увагу було приділено питанням взаємодії у сфері безпеки, військового та військово-технічного співробітництва.

“Ваша країна надає сприяння у перевезенні вантажів до Афганістану через північну розподільну мережу, що в свою чергу сприяє успішним діям США в Афганістані. Це є пріоритетним напрямком нашого взаємного співробітництва в цій сфері”, — заявив Вотел за підсумками переговорів національному інформаційному агентству УзА.

“Два пишемо, “вісім” в умі

© AFP 2018 / Burt НегмапУзбекистан заявив про готовність співпрацювати з США у військовій сфереМирзиеев під час відвідин Нью-Йорку у вересні минулого року провів ряд зустрічей з представниками американських компаній і взяв участь у двосторонньому бізнес-форумі. За підсумками форуму з компаніями США був підписаний пакет документів на загальну суму близько 2,6 мільярда доларів у нафтогазової та нафтохімічної сферах, машинобудуванні, електротехнічній промисловості та цивільної авіації.

“П’ятнадцятого травня планується, що будуть підписані ще угоди на загальну суму 4 мільярди доларів”, — повідомила напередодні візиту голова американсько-узбецької торгової палати Керолін Лэмм в інтерв’ю телеканалу “Узбекистан 24”. За її словами, дані документи будуть підписані в торгівлі, комерції, інвестиційній сфері.

Лэмм зазначила, що найбільш перспективними напрямками економічного співробітництва між двома країнами є, зокрема, нафтогазова галузь і кольорова металургія. “Ми бачимо чимало спільних точок дотику для створення спільних виробництв в Узбекистані”, — додала голова торгової палати.

У свою чергу, прес-секретар президента Узбекистану Комил Алламжонов повідомив, що в ході візиту планується підписання більше 40 документів, у тому числі торговельно-економічних та інвестиційних угод на загальну суму 8,5 мільярда доларів. За його оцінкою, цифри можуть змінитися під час візиту.