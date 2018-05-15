ТЕЛЬ-АВІВ, 15 травня — . Ізраїльська армія, поліція і спецслужби переведені в режим підвищеної готовності на тлі масштабних палестинських заворушень, повідомила канцелярія прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраиль відкриває єдиний вантажний КПП на кордоні Гази

Він провів нараду з головами силових структур після того, як в ізраїльських військових зіткненнях з учасниками багатотисячних протестів на кордонах сектора Газа загинули більше 50 палестинців, понад 2,7 тисячі отримали поранення.

“Прем’єр-міністр Нетаньяху підкреслив, що рішучі дії армії і сил безпеки запобігли порушення кордонів Ізраїлю”, — повідомила канцелярія голови уряду.

“Армія оборони Ізраїлю, Загальна служба безпеки і поліція переведені в режим підвищеної готовності”, — сказано в прес-релізі.

Продовження заворушень очікується у вівторок, коли палестинці відзначатимуть 70-ту річницю Накба — національної катастрофи, початку окупації і поневірянь сотень тисяч арабських біженців.

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