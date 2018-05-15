МОСКВА, 15 травня — . Після входження Криму до складу Росії бойові дельфіни, належали ВМС України, не стали підкорятися російським військовим, відмовилися від їжі і померли, заявив виданню “Оглядач” постпред президента України на півострові Борис Бабін. Михайло ВоскресенскийВ ВМС України розповіли, навіщо “принесли в жертву” флот

За його словами, росіяни отримали в своє розпорядження все майно військової частини у Севастополі, у тому числі спеціальні свистки для спілкування з дресированими дельфінами. Проте тварини, стверджує Бабін, відмовилися не тільки взаємодіяти російськими фахівцями, але і перестали їсти і незабаром загинули.

“Дуже сумно, що дуже багато українських військових, які в 2014 році дислокувалися в Криму, поставилися до питання присяги і вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни”, — заявив постпред президента.

© РИА Новини / Віталій БелоусовУкраинские моряки пригрозили Порошенко поверненням до Криму за жильемКрым став російським регіоном після проведеного там в березні 2014 року референдуму, на якому 96,77 відсотка виборців республіки і 95,6 відсотка жителів Севастополя висловилися за входження до складу Росії. Референдум організували після держперевороту на Україні в лютому 2014 року.

Київ як і раніше вважає півострів своєї, але тимчасово окупованою територією. У Москві неодноразово підкреслювали, що волевиявлення кримчан відбувалося демократичним шляхом, в повній відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН.