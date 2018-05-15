МОСКВА, 15 травня — . Операція на нирках першої леді США Меланії Трамп пройшла успішно, повідомив Дональд Трамп.

© AP Photo / Evan Vucc”Справа лікарів”. У Дональда Трампа почалися проблеми зі здоров’ям”Процедура пройшла успішно, у неї (Меланії Трамп — ред.) гарний настрій”, — написав президент на своїй сторінці в Twitter.

Пізніше Washington Examiner повідомив, що президент відвідав Національний військово-медичний центрі Уолтера Ріда, в якому знаходиться Меланія Трамп.

Раніше прес-служба Білого дому повідомила, що дружина Трампа успішно перенесла операцію на нирках. “Сьогодні вранці перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісної стану нирок. Процедура пройшла успішно, ускладнень не було”, — говорилося в повідомленні.

Зазначалося, що Меланія Трамп пробуде в медичному центрі “ймовірно, протягом тижня”.