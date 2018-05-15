РИГА, 15 травня – . Лідер Російського союзу Латвії Тетяна Жданок подала заяву в Поліцію безпеки зі скаргою на висловлювання парламентського секретаря міністерства юстиції Яніса Иесалниекса, який заявив, що з росіянами треба розмовляти мовою сили. © РИА Новини / Володимир ПесняВ “Російському союзі Латвії” назвали політичним замовленням справу проти її лідера

Иесалниекс раніше в Twitter написав, що “латвійські росіяни не поважають латишів саме із-за нашої боягузтва” і “тільки тоді, коли ми почнемо говорити з ними мовою сили, вони почнуть нас поважати”, “це найважливіша передумова для згуртування”.

Жданок вважала, що в цьому пості є ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

“Хто у нас розпалює міжнаціональну ворожнечу? Це друга особа в ієрархії відають юстицією чиновників! Сьогодні я подала заяву в поліцію безпеки з проханням розпочати кримінальний процес з приводу низки недавніх висловлювань парламентського секретаря міністерства юстиції Яніса Иесалниекса”, — написала Жданок на своїй сторінці в Facebook.

Поліція безпеки поки ніяк це не проккоментіровала.