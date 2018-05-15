МОСКВА, 15 травня — . Число палестинців, загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газу, зросло до 59, серед них восьмимісячна дівчинка, яка померла, надихавшись газом, повідомляє міністерство охорони здоров’я автономії. Ахмет АбедВ Ізраїлі силові структури приведені в підвищену готовність

Раніше повідомлялося про 55 загиблих.

“Восьмимісячна палестинська дівчинка Лейла Анвар Гандур померла, надихавшись газом у східному районі сектора Газа”, — повідомили у відомстві.

Зіткнення в секторі Газа активізувалися на хвилі обурення перенесенням американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося в понеділок і було приурочено до 70-річчя ізраїльської державності.

У відповідь на заворушення ізраїльські військові відкрили вогонь по найбільш агресивним ділянок протестів. Прем’єр країни Біньямін Нетаниьяху назвав ці дії самозахистом.

За даними міноборони Ізраїлю, в акціях на 12 ділянках кордону брали участь 35 тисяч осіб. Демонстранти кидали саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палили шини, намагалися ламати прикордонні загорожі.

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