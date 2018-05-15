ПЕКІН, 15 травня – . Чоловік у місті Чженчжоу центральної китайської провінції Хенань скористався системою електронних платежів Alipay при оплаті двох парових пиріжків-баоцзи в одному з вуличних кіосків, при цьому помилково або із-за збою програми він заплатив понад 147 тисяч юанів (більше 23 тисяч доларів) і сам не помітив цього. © Fotolia / leungchopanРоссиянка ненавмисно залишила понад $7 тисяч чайових в кебабной в Швейцарії

У середньому один такий пиріжок з м’ясом або овочами коштує від 1,5 до 5 юанів. Як чоловік не помітив, що з його рахунку списалася така велика сума, він і сам не зрозумів. Історія стала обговорюваної в китайській соцмережі Weibo, особливо у зв’язку з її щасливим завершенням.

Продавець баоцзи за прізвищем Хе, роблячи місячний звіт по виручці, виявив на рахунку ларька зайвих 147 тисяч юанів. Він припустив, що покупець помилково ввів шестизначний пароль для оплати з рахунку замість ціни баоцзи. Продавець одразу повідомив про це керівництву і за свою чесність був нагороджений премією в 5 тисяч юанів (близько 800 доларів).

© РИА Новини / Алекс МакнотонЖитель Лондона повернувся в ресторан після теракту, щоб оплатити счетРуководство мережі кіосків швидкого харчування зв’язалося з місцевою поліцією і повідомило про те, що трапилося. Також продавець звернувся до ЗМІ за допомогою в пошуку покупця, так як той не робив спроб зв’язатися з ним. Пізніше співробітники компанії Alipay зв’язалися з ним, щоб повідомити про його помилку і про те, що друга сторона хоче повернути зайву суму. Покупець за прізвищем Хань спочатку прийняв їх за пранкерів і не повірив у реальність ситуації.

Вся сума була повернута неуважному покупцеві минулого тижня в місцевій поліцейській ділянці.