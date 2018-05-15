МОСКВА, 15 травня — . Електромобілем Tesla Model S, який врізався в пожежну машину в американському штаті Юта, керувала система автопілота, повідомляє місцевий телеканал News4Utah з посиланням на водія автомобіля. Tesla MotorsНи машин, ні грошей: Tesla впритул підійшла до банкрутства

За даними телеканалу, 28-річна водій Tesla заявила поліції, що в момент аварії в неї був включений автопілот. Вона також визнала, що перед зіткненням дивилася в телефон.

Поліція Саут-Джордана працює з фахівцями компанії Tesla над отриманням даних з відеореєстратора, це може зайняти кілька днів, зазначає телеканал.

Аварія сталася у місті Саут-Джордан приблизно о 18.30 у п’ятницю (03.30 суботи мск). Автомобіль Tesla не зупинився на червоний сигнал світлофора і на швидкості 60 миль в годину (близько 96 кілометрів на годину — ред.) врізався в автомобіль пожежної служби. У жінки-водія Tesla зламана кісточка, водія пожежного автомобіля медична допомога не знадобилася.

Американська компанія Tesla Motors була заснована в 2003 році як розробник і виробник електромобілів і технологій, пов’язаних з ними. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, США. Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї і електродвигуни і продає їх іншим автомобільним компаніям, зокрема — Toyota і Daimler.