ТОКІО, 15 травня – . Південна Корея прийняла пропозицію КНДР про проведення зустрічі на високому рівні 16 травня в пункті переговорів Пханмунджом на кордоні двох держав. Марія ФроловаЮжнокорейские активісти відправили кулі з агітаційними листівками в КНДР

“Зустріч на високому рівні представників КНДР і Південної Кореї з питань реалізації положень Пханмунджомской декларації миру, процвітання і возз’єднання на Корейському півострові пройде в пункті Пханмунджом 16 травня”, — йдеться в повідомленні південнокорейського міністерства у справах національного об’єднання.

Раніше повідомлялося, що КНДР направила Південної Кореї пропозицію про проведення зустрічі на високому рівні 16 травня.

Очікується, що в ході зустрічі будуть обговорені питання відновлення діалогу по лінії Червоного Хреста і зустрічей родичів, роз’єднаних на Півдні і Півночі в результаті розколу. Не виключається також, що сторони обговорять спільну участь спортсменів з КНДР і Південної Кореї в ході Азіатських ігор.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool Денуклеарізація і мир на півострові: про що домовилися корейські лидерыВ наприкінці квітня відбувся перший за 10 років саміт між лідерами Південної Кореї і КНДР. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї. За підсумками саміту було прийнято спільну декларацію, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.