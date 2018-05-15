Ердоган назвав країну терористичною.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими, які призвів до масових жертв.

Політик назвав Ізраїль “терористичною державою” і зазначив, що Туреччина буде продовжувати підтримку Палестини.

“Ізраїль – терористична держава… Те, що робить Ізраїль, – це геноцид”, – заявив Ердоган.

У понеділок, 14 травня, в регіоні тривають масові протести палестинців. Однією з причин стало відкриття посольства США в Єрусалимі в цей день, що стало наслідком рішення американського президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Палестини, в результаті зіткнень палестинців і ізраїльських правоохоронців протягом 14 травня загинули 52 людини. Різні пошкодження отримали 2,4 тисячі мітингувальників.