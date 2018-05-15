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Президент Туреччини зробив гучну заяву про ізраїль

15.05.2018

Президент Турции сделал громкое заявление об Израиле Ердоган назвав країну терористичною.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими, які призвів до масових жертв.

Політик назвав Ізраїль “терористичною державою” і зазначив, що Туреччина буде продовжувати підтримку Палестини.

“Ізраїль – терористична держава… Те, що робить Ізраїль, – це геноцид”, – заявив Ердоган.

У понеділок, 14 травня, в регіоні тривають масові протести палестинців. Однією з причин стало відкриття посольства США в Єрусалимі в цей день, що стало наслідком рішення американського президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Палестини, в результаті зіткнень палестинців і ізраїльських правоохоронців протягом 14 травня загинули 52 людини. Різні пошкодження отримали 2,4 тисячі мітингувальників.

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