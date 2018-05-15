У Верховній Раді за ініціативою партії екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі почався збір підписів на підтримку імпічменту президента Петра Порошенка.

Про це повідомив позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок, 14 травня, пише «Інтерфакс-Україна».

«З сьогоднішнього дня «Рух нових сил» починає збір підписів народних депутатів для початку парламентської процедури відставки президента в порядку імпічменту», — сказав Дерев’янко.

Він пояснив, що збір підписів народних депутатів за відставку президента буде проходити у відповідності зі статтями 93, 111 Конституції України та ст. 171 і 172 регламенту Верховної Ради.

Юрій Дерев’янко закликав народних депутатів як провладних, так і опозиційних фракцій поставити свої підписи під проектом постанови про імпічмент президента.

В кінці жовтня 2017 року в парламенті був зареєстрований законопроект «Про президента України та порядку припинення його повноважень» (№7248) авторства Дерев’янко.