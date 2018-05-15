МОСКВА, 15 травня — . Чиновницю з Кривого Рогу звільнили за те, що на заході 9 Травня виконали пісню “Поверніть пам’ять”, яку написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомили в адміністрації Криворізького міськвиконкому. Катерина ЧесноковаМария Захарова розповіла, як з’явилася її пісня, що прозвучала на ММКФ

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що пісня Захарової “Поверніть пам’ять”, яку вона присвятила російським солдатам в Сирії, прозвучала на урочистостях присвячених Дню Перемоги у Кривому Розі. Концертний номер з використанням цієї композиції був показаний під час церемонії покладання квітів до братської могили. При цьому на заході були присутні депутати Верховної ради України, мер Кривого Рогу Юрій Вілкул та інші чиновники.

Голова Центрально-Міського району Сергій Нєженцев назвав використання пісні “Поверніть пам’ять” недоречним. “Відповідальна за організацію даного заходу — завідуюча відділом культури Центрально-Міського району Валентина Ігнатова — звільнена від займаної посади”, — наводить сайт адміністрації Кривого Рогу слова Неженцева.

При цьому місцеве видання 0654.ua стверджує, що пісня Захарової виконувалася на заходах ще в двох районах Кривого Рогу — Металургійному та Саксаганському.