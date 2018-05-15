ТОКІО, 15 травня – . Уряд Японії закликає до стриманості в зв’язку з акціями протесту в секторі Газа, виниклими на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. © AFP 2018 / Mahmud НамѕЧисло загиблих у Газі палестинців зросла до 59

Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними міністерства охорони здоров’я Палестини, число загиблих досягло 59 осіб, ще близько 2,7 тисячі отримали поранення.

“Це є надзвичайно прикрим. Ми сподіваємося, що всі залучені сторони проявлять стриманість в ході врегулювання ситуації”, — заявив журналістам глава японського МЗС Таро Коно.

Міністр підкреслив, що Токіо “не розглядає перенесення японського посольства в Єрусалим і не направляв представників на церемонію відкриття” американського посольства.

Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорить Радбез ООН.

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