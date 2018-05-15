МЕХІКО, 15 травня – . Федеральний суддя Бразилії Серхіо Моро засудив колишнього топ-менеджера Petrobras і ще 12 осіб до різних строків ув’язнення за корупцію при будівництві науково-дослідного центра компанії, повідомило агентство EFE. Олексій КуденкоБразильская Petrobras погодилася виплатити за позовом 2,95 мільярда доларів

Ренато Дюці засуджений до 2 років і 8 місяців ув’язнення, екс-менеджер будівельної компанії OAS Хосе Пінейро – до 2,5 року, а скарбник партії трудящих Пауло Ферейра – близько 10 років в’язниці.

Суд погодився з тим, що консорціум з участю OAS заплатив 39 мільйонів реалів (10,8 мільйона доларів) в 2007-2012 роках, щоб виграти конкурс на будівництво наукового центру Petrobras.

Раніше OAS вже була визнана винною за іншими звинуваченнями в корупції.

Компанія Petrobras опинилася в центрі корупційного скандалу в 2014 році, коли стало відомо, що кілька функціонерів підписували договори і отримували за це комісійні, які в подальшому використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб.