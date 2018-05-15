МОСКВА, 15 травня — . Розумні країни не хочуть конфронтації з Росією, заявив глава ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (Вдп) Крістіан Лінднер, повідомляє британська газета The Daily Express. © РИА Новини / Олексій МальгавкоЕС розширив санкції проти Росії з-за виборів у Криму, повідомило джерело

Політик на партійному з’їзді в Берліні закликав повернути місце Росії в G8 або організувати саміти у форматі G7+1.

Крім того, Він підкреслив необхідність повернення регулярних самітів ЄС і Росії. “У Росії буде своє місце в європейському домі, якщо вона буде дотримуватися встановленого порядку”, — сказав він.

Ліндер також заявив, що “жодна розсудлива людина не відчуває серйозного бажання опинитися втягнутим у конфронтацію з Росією”. © AFP 2018 / Armend Nimani Європейські ЗМІ: Росія стала останньою надією Заходу

Заступник голови Вдп Вольфганг Кубіцкі раніше закликав “критично переглянути санкції проти Москви, так як вони, на його думку, не досягають поставлених цілей.

Раніше Die Welt з посиланням на джерела повідомляла, що міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маасу піддали критики його однопартійці через занадто жорстку, на їх погляд позицію по відношенню до Росії. Вони відзначали, що новий уряд ФРН проявляє занадто слабкий інтерес до діалогу з Москвою.