Дональд Трамп хоче знайти людину, що надає інформацію в ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що співробітників адміністрації Білого дому “сливающие” інформацію в ЗМІ, є “зрадниками і трусами”.

“Так звані витоку інформації з Білого дому є перебільшеними, роздутими фейковими медіа, щоб виставити нас в самому поганому світлі. Ці люди є зрадниками і трусами, і ми дізнаємося, хто вони!”, — написав Трамп.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерело в Білому домі, повідомили про те, що Келлі Седлер, радник Трампа, пожартувала про “вмираюче” сенатора Джона Маккейна.

У свою чергу офіційний представник Білого дому Сара Сандерс відмовилася коментувати цей інцидент.