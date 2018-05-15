ТАШКЕНТ, 15 травня — . Узбекистан і Таджикистан у вівторок відновили регулярне автобусне сполучення між двома країнами, повідомили в Узбецькому агентстві автомобільного транспорту (“Узавтотранс”). Ігор ОнучинНа Сахаліні на літо зупинять рух поїздів

Автобусне сполучення між містами Узбекистану і Таджикистану припинилося в 1992 році, з початком громадянської війни в Таджикистані.

“Перший презентаційний рейс за маршрутом Ташкент–Худжанд–Ташкент” для робочої групи з представниками міністерств і відомств та ЗМІ пішов 15 травня із автовокзалу “Ташкент” о 8.30 (6.30 мск)”, — йдеться в повідомленні.

Протяжність маршруту становить 174 кілометри, час у дорозі – 4,5 години. Періодичність — три рейси щоденно. Вартість проїзду за маршрутом — 50 тисяч сумів (близько 6 доларів). За даними агентства, пасажири автобусних рейсів будуть в пріоритетному порядку проходити кордон через контрольно-пропускні пункти протягом півгодини.

З 8 січня були також відновлені автобусні рейси між Узбекистаном і Казахстаном, а на початку травня – між Узбекистаном та Киргизією. Регулярне автобусне сполучення між країнами відсутнє з середини 90-х років.

Новий президент Узбекистану Мирзиеев в числі першочергових завдань у зовнішньополітичній сфері зайнявся “перезавантаженням” стосунків із сусідами по регіону. Зокрема, з Таджикистаном був відновлений діалог з прикордонного і водно-енергетичного питань. У квітні 2017 року відновлено авіасполучення між столицями, перерване у 1992 році, а в березні нинішнього року після семирічної перерви південні області двох країн знову зв’язала залізниця. В кінці березня набула чинності міжурядова угода про взаємні безвізові поїздки громадян двох країн терміном до 30 днів.