ЛУГАНСЬК, 15 травня — . Українські силовики за добу три рази обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки, повідомили в прес-службі Народної міліції ЛНР. Ігор МасловВ ЛНР відкинули звинувачення Києва в зриві відведення сил у Донбасі

30 березня в Донбасі вступило в силу нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“За добу українські силовики три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети і БМП-1, крупнокаліберне і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

За даними відомства, обстрілу піддалися позиції ЛНР в районі населених пунктів Калиново і Пришиб.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає”, — уточнили в прес-службі.

Українські військові, у свою чергу, у вівторок заявили про 42 обстріл своїх позицій у Донбасі за добу.

© AFP 2018 / Anatolii StepanovВласти ЛНР звинуватили ВСУ в замінування дільниць у лінії соприкосновенияСогласно повідомленням прес-центру операції в соцмережі Facebook, ополченці “42 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 — застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети”.

Як заявляють українські військові з посиланням на розвідку, убитий один ополченець, троє поранені. Підтвердженням цих даних з боку ополченців не має.

“П’ятнадцятого травня зафіксовано 7 випадків відкриття вогню… по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь”, — додається в повідомленні.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб.

Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, зокрема, в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки.

Мінські угоди