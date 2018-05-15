Було знесено кілька будівель оперативного забезпечення.

Американська дослідницька група при Університеті імені Джона Хопкінса заявила, що КНДР приступила до демонтажу ядерного полігону Пхунгери.

“Демонтаж випробувального полігону вже почався. Зокрема, було знесено кілька будівель оперативного забезпечення, розташованих недалеко від північного, західного і південного в’їздів”, – йдеться в документі.

Як наголошується, також на Пхунгери частково демонтовані рейки для вагонеток.

Однак, за словами експертів, “більш значущі споруди навколо об’єкта поки залишаються недоторканими”.