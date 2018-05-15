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«Підбори Юлії Володимирівни»: журналісти докопалися до самої нижньої точки Тимошенко

15.05.2018

«Каблуки Юлии Владимировны»: журналисты докопались до самой нижней точки Тимошенко

Журналіст Ян Доброносов виклав у Facebook фотографію з кулуарів Верховної Ради, на якій відображені туфлі лідера «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. «Підбори Юлії Володимирівни», — підписав він фото.

Високі підбори Тимошенко викликали безліч коментарів: «На лабутени»; «А ще недавно на колесах пересувалася»; «У всіх ракурсах хороша».

«А я захоплююся… А я лінуюся — такі взуваю тільки в особливих випадках»; «Відразу видно, куди дивляться всі і куди спрямований об’єктив Янчика»; «Ортопедичні тапки для хворих на спину»; «Я б сказала «животворча підбори»; «Хороший смак», — відзначають користувачі соцмережі.

«Каблуки Юлии Владимировны»: журналисты докопались до самой нижней точки Тимошенко

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