АЛМА-АТА, 15 травня — . Землетрус магнітудою 5,1 зафіксовано в 07.25 вівторка за часом Астани (04.25 мск) на території Казахстану, повідомила сейсмологічна дослідно-методична експедиція міністерства освіти і науки Казахстану. © AFP 2018 / Frederick Florin На північному заході Японії стався землетрус магнітудою 5.1

За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу розташовувався в 637 кілометрах на північний схід від Алма-Ати.

“Магнітуда MPV — 5.1. Координати епіцентру 47.77 градусів північної широти, 81.84 градусів східної довготи. Глибина 5 км. Відомостей про ощутимости (за шкалою МЅК-64) немає”, — наголошується в повідомленні.

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