ГАЗУ, 15 травня — . Восьмимісячна дівчинка померла в секторі Газу від отруєння сльозоточивим газом, який в понеділок використовували ізраїльські військові проти учасників масових палестинських протестів, повідомив представник місцевих медичних служб Ашраф аль-Кідра.

© РИА Новини / Саїд Царнаев”Ріки крові”: Кадиров прокоментував перенесення посольства США в ИерусалимВсего у зіткненнях, що розгорнулися в понеділок уздовж кордонів анклаву, загинули 59 осіб, близько трьох тисяч постраждали від куль і газу.

“Загинув 8-місячна дитина на сході міста Гази від отруєння газом”, — цитуються слова аль-Кидры в текстовому повідомленні, розісланому журналістам.

Він не уточнив, за яких обставин дитина піддався впливу газу, що військові використовували поряд з вогнепальною зброєю. Ізраїльтяни відкидають звинувачення в непропорційному застосуванні сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття, пояснюючи свої дії необхідністю не допустити прориву через кордон багатотисячних натовпів.

Продовження заворушень, які можуть перекинутися і на Західний берег річки Йордан, очікується у вівторок, коли палестинці будуть відзначати 70-річчя Накби — національної катастрофи, початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.

Протести в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. © AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.© AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими. © AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими.© REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. 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Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.© AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону.© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. © AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів.© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. © AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення.© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю. © REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю.© AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення. © AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.© REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. /