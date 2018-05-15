ТОКІО, 15 травня – . Японія до кінця травня завершить розміщення семи закуплених у США винищувачів F-35A на базі ВПС Японії Місава на північному сході головного острова країни Хонсю, заявив на прес-конференції у вівторок міністр оборони країни Ицунори Онодэра.

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35СМИ повідомили про радянських коріння американського винищувача F-35Первый з винищувачів був дислокований на базі ВПС Японії Місава в січні цього року. Вдень у вівторок відбудеться церемонія по розміщенню другого з семи військових повітряних суден. Решта п’ять винищувачів будуть дислоковані на базі 26 травня.

“Це призведе до підвищення можливостей повітряної оборони і зміцненню взаємодії між Японією і США”, — цитує агентство Кіодо слова Онодэры.

F-35A — сама технологічно проста і, відповідно, полегшена і дешева версія F-35. Протягом поточного фінансового року, який почався 1 квітня 2018 року, уряд Японії планує дислокувати 10 таких винищувачів.

© Фото : U. S. Air Force / Senior Airman Omari BernardВ Lockheed Martin розповіли про проблеми при виробництві F-35В наприкінці минулого року уряд Японії затвердив найбільший в історії країни бюджет на 2018 фінансовий рік (з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року) на суму 97,7 трильйона ієн (85,1 мільярди доларів). Рекордними стали і витрати на оборону: 5,19 трильйона ієн (4,55 мільярда доларів). Порівняно з минулим роком (5,13 трильйона ієн) зростання склало 1,17%. Уряд Японії пояснює це збільшеною активністю КНДР, розвитком її ядерної та ракетної програм і наміром Японії удосконалити свою протиракетну оборону.