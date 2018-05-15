АФІНИ, 15 травня — . Велика поліцейська операція проходить у вівторок вранці в грецькому місті Патри на півночі Пелопоннесу — поліція вивозить іммігрантів із самовільно влаштованих таборів на двох закинутих заводах, повідомляє місцеве видання Patras Times.

© Фото : Геннадій МельникВ Греції відбулися зіткнення мігрантів і полицииОперация почалася на світанку, в ній беруть участь 380 поліцейських, 10 підрозділів спецназу поліції, йдеться в повідомленні.

З заводів “Ладопулос” і “АВЕКС” на території старого порту виведено понад 550 осіб, їх саджають в автобуси і відправляють у табори розміщення мігрантів біля міста Ахайя, пише видання.

Завершити операцію планується протягом дня.

Патри є головним транспортним вузлом, який з’єднує Грецію з Італією, і мігранти намагаються пробратися в порт і сховатися у вантажівках, що очікують в Італію на поромах.

В останні місяці в Патрах постійно відбуваються зіткнення між різними групами мігрантів, кримінальна обстановка поблизу старого порту загострилася. Кілька днів тому афганець застрелив 20-річного співвітчизника, після чого відбулося кілька жорстоких бійок за участю десятків мігрантів. У понеділок ввечері відбулися нові сутички між групами афганців.