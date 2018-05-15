МОСКВА, 15 травня — . Індійський військовий врятував п’ятирічну дитину, який ледь не потрапив під потяг, повідомляє Metro. У Мілані студент стрибнув на шляху в метро, щоб врятувати дитину

Камера відеоспостереження на вокзалі в Мумбаї зняла, як до вирушає складу підбігає жінка з маленькою дівчинкою. Вона встигає застрибнути у вагон, а дитина відпускає її руку і провалюється в просвіт між вагоном і платформою.

Сидів на лавці на станції чоловік у військовій формі миттєво реагує і витягує дитини.

За даними видання, спасителя звуть Сачин Підлогу. Він, як і дівчинка, отримав невеликі забиття, їм надали допомогу у медпункті при вокзалі.

Як пояснив батько дитини, він йшов попереду дружини і не бачив, що сталося. За його словами, дружина вперше опинилася в Мумбаї і не знала, наскільки швидко поїзда набирають швидкість”.

“Я буду вічно вдячний людині, який врятував життя моєї дочки”, — зізнався чоловік.