Начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області Гліб Мілютін разом зі старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань цього ж управління Ігорем Свинцицким вирішили, якщо можна так висловитися, «заробити» $300 тисяч.

А як відомо, в Україні розуміння слова «заробити» для всіх абсолютно різне. Наприклад, для бізнесменів це реальна робота, коли ти комусь надаєш якісь послуги, продаєш якийсь товар і т. д. Для більшості чиновників це синонім таких дій, як: вкрасти, віджати і відмити.

Не стали винятком і фіскали, головним «заробітком» яких завжди були хабарі, отримувані за допомогою вимагань, погроз і шантажу. Одержувані, звичайно ж, від підприємців, вибір яких в Україні, м’яко кажучи, невеликий: або плати, або йди.

Отже, Гліб Мілютін, не раз говорив про те, що в пріоритеті у Госфискальной служби залишається стабільність в Одеському регіоні, по всій видимості, не на жарт стривожився, почувши про нові пріоритети влади, а саме – скасування каральних повноважень ГФС.

Довго не думаючи, чиновник вирішив «заробити» по-великому, так сказати – наостанок або на всякий випадок. Під прицілом головного фіскала області та його незмінного подільника Ігоря Свінціцького, як і слід було того очікувати, виявився черговий успішний бізнес, на цей раз – великий будівельний холдинг «Мегалайн».

Ще в 2013 році відносно компаній холдингу відкрили кримінальну справу № 32013170000000044 за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, в частині ухилення службових осіб від сплати податків.

Оскільки чимало компаній (цілих чотири: «Мегалайн Капітал Груп», «Мегалайн Глобал Юкрейн», «Мегалайн Інжиніринг» і «Мегалайн Констракшн»), то і суму за закриття справи, яке «розслідується» по сьогоднішній день, призначили немаленьку – $300 тисяч.

Незважаючи на те, що холдинг на такі умови не пішов, Мілютін і Свінціцький відступати від задуманого не звикли, адже все в Одеській області добре знають: якщо у тебе прибутковий бізнес – чекай гостей, головних здирників в регіоні Мілютіна і Свінцицького.

Відкупитися від цих «компаньйонів» не так-то й просто, адже запитувані ними суми настільки великі, що будь-твій бізнес якщо навіть і не закриється, то точно стане збитковим.

Знаючи цю передісторію, стає зрозуміло, яким чином начальник ГУ ГФС в Одеській області став доларовим мільйонером і власником автопарку преміум-класу.

Крім того, такі методи «роботи» пояснюють і те, звідки у родичів Ігоря Свінціцького, який, згідно декларації, живе на зарплату слідчого, раптом з’явилося стільки елітної нерухомості: будинок і цілих чотири квартири в Києві. До речі, «заробляє» він і на цьому – здає в оренду, але податки, звичайно ж, не платить. Напевно, принципів…

“ОРД”

Як одеські фіскали Мілютін і Свінціцький вирішили «заробити» на «Мегалайне» оновлено: Травень 15, 2018 автором: Redactor