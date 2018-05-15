Ведення Єдиного державного демографічного реєстру обійдеться Державній міграційній службі в 3,3 мільйона гривень кожного місяця. Про це свідчать результати тендеру відомства зі своїм ДП «Документ». Вартість тендеру з адміністрування реєстру склала 40,05 млн грн на рік, як стало відомо з даних в системі ProZorro.

Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру, а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором. За відсутності інших пропозицій тендер провели за переговорної процедурою.

За 3,34 млн грн щомісяця ДП «Документ» має надавати:

— обслуговування і супроводження серверних операційних систем Centos 7 і Debian 9;

— обслуговування і супроводження прикладного софту СУБД PostgreSQL 9.3.5;

— технічну підтримку прикладного софту Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАС НМП) і спеціального софту;

— налагодження і супровід прикладних програмних інтерфейсів для забезпечення взаємодії між уповноваженими суб’єктами та центральними органами виконавчої влади;

— моніторинг функціонування мобільних робочих станцій;

— підтримку роботи користувачів ЄДДР і ЄІАС НМП ДМС.

Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба закупила на 41 млн грн комп’ютери за невідомою ціною.