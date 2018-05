МОСКВА, 15 травня — . Операція на нирках 48-річної першої леді США Меланії Трамп пройшла успішно, повідомив американський президент Дональд Трамп. Про це він написав у Twitter.

© AP Photo / Carolyn KasterМеланья Трамп запустить програму для дітей про труднощі сучасної жизниПо його словами, у неї гарний настрій. Також він подякував усім за добрі побажання.

Прилетів на вертольоті, виїхав на машині

Медичний центр Уолтера Ріда, де лежить його дружина, Трамп прилетів на вертольоті.

Там він провів близько години. За цей час метеорологічні служби видали попередження про загрозу торнадо під Вашингтоном, а в самій столиці почався сильний поривчастий вітер і злива. В результаті назад Трампу довелося їхати на автомобілі.

Пізніше в Білому домі підтвердили інформацію про успішну операцію.

© AP PhotoСупруга Макрона розповіла про почуття гумору Меланії Трамп”Сьогодні вранці перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісної стану нирок”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що хірургічне втручання пройшло без ускладнень.

Меланія Трамп пробуде у лікарні близько тижня.

Емболізація — хірургічна процедура, в ході якої перекриваються судини, що живлять новоутворення, щоб зупинити його зростання.

Складні відносини

© AP Photo / Evan VucciФигура Меланії Трамп з’явилася в нью-йоркському філії музею мадам ТюссоОтношения Трампа з дружиною регулярно стають предметом обговорення в соціальних мережах. Меланія неодноразово ставила американського лідера в незручне становище. Наприклад, на початку лютого вона відмовилася з ним сфотографуватися, а незадовго до цього, під час візиту до Рим, — взяти за руку.

В кінці квітня Меланія відзначала свій день народження, однак президент зізнався, що нічого їй не подарував.

Він додав, що не хотів би вдаватися в подробиці про цю ситуацію, яка загрожує йому “проблемами”. У своє виправдання американський лідер зазначив, що подарував дружині “прекрасну листівку”, супроводивши її букетом квітів.

За його словами, він “занадто зайнятий, щоб бігати і шукати подарунки”.

Перша леді США Меланія Трамп© REUTERS / Carlo AllegriНовой першої леді США стала 46-річна фотомодель словенського походження, дизайнер ювелірних прикрас Меланія Трамп.

На фото: переможець на виборах президента США республіканець Дональд Трамп, його дружина Меланія і син Беррон Вільям Трамп. © REUTERS / Carlo AllegriНовой першої леді США стала 46-річна фотомодель словенського походження, дизайнер ювелірних прикрас Меланія Трамп.

На фото: переможець на виборах президента США республіканець Дональд Трамп, його дружина Меланія і син Беррон Вільям Трамп.© AP Photo / John BazemoreМеланья Трамп активно підтримувала свого чоловіка під час його президентської кампанії: “Чоловік буде залишатися зосередженим на одному: Америка – це красива країна, яку він дуже сильно любить”. © AP Photo / John BazemoreМеланья Трамп активно підтримувала свого чоловіка під час його президентської кампанії: “Чоловік буде залишатися зосередженим на одному: Америка – це красива країна, яку він дуже сильно любить”.© REUTERS / Carlo AllegriКандидат в президенти США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп на виборчій дільниці в Нью-Йорку. © REUTERS / Carlo AllegriКандидат в президенти США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп на виборчій дільниці в Нью-Йорку.© AFP 2018 / Timothy A. ClaryМеланья Трамп (Melania Trump), уроджена Меланія Кнавс (Melanija Knavs), народилася 26 квітня 1970 року в Севнице – регіон Посавье, колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, нині Словенія. © AFP 2018 / Timothy A. ClaryМеланья Трамп (Melania Trump), уроджена Меланія Кнавс (Melanija Knavs), народилася 26 квітня 1970 року в Севнице – регіон Посавье, колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, нині Словенія.© REUTERS / Carlo AllegriОтец майбутньої першої леді США – Віктор Кнавс – займався перепродажем уживаних машин. Мати – Амалія – працювала на текстильній фабриці. © REUTERS / Carlo AllegriОтец майбутньої першої леді США – Віктор Кнавс – займався перепродажем уживаних машин. Мати – Амалія – працювала на текстильній фабриці.© AP Photo / Charles Sykes, FileСразу після першого курсу Меланія покинула навчання в університеті за спеціальністю архітектура і дизайн і повністю віддалася модельній кар’єрі, переїхавши в Мілан. Потім вона працювала в Парижі. © AP Photo / Charles Sykes, FileСразу після першого курсу Меланія покинула навчання в університеті за спеціальністю архітектура і дизайн і повністю віддалася модельній кар’єрі, переїхавши в Мілан. Потім вона працювала в Парижі.© AFP 2018 / Mandel NganС Дональдом Трампом Меланія познайомилася в 1998 році під час однієї з вечірок на Манхеттені. Трамп попросив у моделі, яка молодша за нього на 24 роки, номер телефону, але, як пишуть ЗМІ, Меланія відмовила йому, бо він був сильно п’яний. © AFP 2018 / Mandel NganС Дональдом Трампом Меланія познайомилася в 1998 році під час однієї з вечірок на Манхеттені. Трамп попросив у моделі, яка молодша за нього на 24 роки, номер телефону, але, як пишуть ЗМІ, Меланія відмовила йому, бо він був сильно п’яний.© AP Photo / Matt Sayles, FileМеланья Трамп під час 83-ї церемонії вручення премії “Оскар”, 2011 рік. © AP Photo / Matt Sayles, FileМеланья Трамп під час 83-ї церемонії вручення премії “Оскар”, 2011 рік.© AP Photo / Kathy WillensВ 2010 році Меланія оголосила про запуск ювелірної колекції власного дизайну. Коли торгова марка стала впізнаваною, з’явилася лінія косметичних засобів, презентація якої відбулася на популярному телешоу – проект належав її чоловіку. © AP Photo / Kathy WillensВ 2010 році Меланія оголосила про запуск ювелірної колекції власного дизайну. Коли торгова марка стала впізнаваною, з’явилася лінія косметичних засобів, презентація якої відбулася на популярному телешоу – проект належав її чоловіку.© AP Photo / Invision/Scott RothРади модельної кар’єри Меланія зробила кілька пластичних операцій, а також в 1996 році змінила своє ім’я на більш звучне для західного вуха Меланія Кнаус (Melania Knauss). © AP Photo / Invision/Scott RothРади модельної кар’єри Меланія зробила кілька пластичних операцій, а також в 1996 році змінила своє ім’я на більш звучне для західного вуха Меланія Кнаус (Melania Knauss).© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoОтношения Дональда Трампа та Меланії отримали розголос після запуску реаліті-шоу Трампа The Apprentice, а також після виступу Меланії разом з Трампом на радіо-шоу The Howard Stern Show, де він розповів про любов всього свого життя”. © REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoОтношения Дональда Трампа та Меланії отримали розголос після запуску реаліті-шоу Трампа The Apprentice, а також після виступу Меланії разом з Трампом на радіо-шоу The Howard Stern Show, де він розповів про любов всього свого життя”.© AFP 2018 / Gabriel Bouys 20 березня 2006 року у пари народився хлопчик, якого назвали Беррон Вільям Трамп. Він став п’ятою дитиною Дональда Трампа.

На фото: Дональд Трамп, його дружина Меланія і син під час відкриття зірки Дональда Трампа на алеї слави в Голлівуді, США, 2007 рік. © AFP 2018 / Gabriel Bouys 20 березня 2006 року у пари народився хлопчик, якого назвали Беррон Вільям Трамп. Він став п’ятою дитиною Дональда Трампа.

На фото: Дональд Трамп, його дружина Меланія і син під час відкриття зірки Дональда Трампа на алеї слави в Голлівуді, США, 2007 рік.© AFP 2018 / Robyn Beck Виступ Меланія Трамп стало центральною подією на Національному з’їзді Республіканської партії в Клівленді. © AFP 2018 / Robyn Beck Виступ Меланія Трамп стало центральною подією на Національному з’їзді Республіканської партії в Клівленді.© AP Photo / Kathy WillensВ 2004 році Дональд Трамп і Меланія Кнаус побралися. Вони одружилися 22 січня 2005 року в Єпископальної церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч (Флоріда). Пишний прийом в честь їхнього весілля проходив у садибі Трампа в залі площею 17000 кв. футів. © AP Photo / Kathy WillensВ 2004 році Дональд Трамп і Меланія Кнаус побралися. Вони одружилися 22 січня 2005 року в Єпископальної церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч (Флоріда). Пишний прийом в честь їхнього весілля проходив у садибі Трампа в залі площею 17000 кв. футів.© AP Photo / Kevork DjansezianФото Меланії друкували на своїх обкладинках такі відомі видання, як Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Також вона знялася в картині “Зразковий самець” (2001). © AP Photo / Kevork DjansezianФото Меланії друкували на своїх обкладинках такі відомі видання, як Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Також вона знялася в картині “Зразковий самець” (2001). /