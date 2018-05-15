ДОНЕЦЬК, 15 травня — . Українські силовики 18 разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, заявили у вівторок журналістам у представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі контролю і координації припинення вогню (СЦКК). Олексій ДружининПорошенко забігає вперед, кажучи про миротворців, заявив Карасін

Напередодні в представництві ДНР в СЦКК повідомили про 22 порушення перемир’я.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ЗСУ (збройних сил України) склало 18 разів”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

За його словами, по населених пунктах на горлівському напрямку українські силовики випустили понад 150 хв і артснарядів, на донецькому вони вели вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. “Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 401 одиниця”, — додав представник ДНР в СЦКК.

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