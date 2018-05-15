НЬЮ-ДЕЛІ, 15 травня — . Перенесення США свого посольства в Єрусалим порушує міжнародне право і суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, заявив МЗС Пакистану.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa”Ріки крові”: Кадиров прокоментував перенесення посольства США в Єрусалим”Пакистан з глибокою стурбованістю відзначає, що, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства до виконання резолюцій генеральної асамблеї і Ради Безпеки ООН по принципу “двох держав”, США переносять своє посольство в Єрусалим. Це порушує міжнародне право і кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції 476 і 478″, — йдеться в поширеному повідомленні відомства.

У пакистанському МЗС нагадали, що раніше обидві палати парламенту країни висловилися проти такого кроку. “Уряд і народ Пакистану рішуче підтримують палестинців”, — підкреслили у відомстві.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке до сьогоднішнього дня було розташоване в Тель-Авіві. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі відбулося 14 травня.

Раніше МЗС РФ зазначив, що Росія розглядає Східний Єрусалим в якості столиці майбутньої палестинської держави, а Західний вважає Єрусалим столицею Ізраїлю, і підкреслив, що можливе перенесення посольства РФ з Тель-Авіва до Єрусалиму не може відбутися до досягнення фінального угоди між палестинцями та ізраїльтянами.

Протести в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. © AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.© AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими. © AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими.© REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. 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Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.© AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону.© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. © AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів.© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. © AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення.© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю. © REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю.© AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення. © AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.© REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. /