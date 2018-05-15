КИЇВ, 15 травня — . У Києві затримали журналіста Україна Кирила Вишинського, повідомили його колеги.

© Fotolia / wellphotoСлучаи утиски журналістів в Україні у 2014-2018 годахПо їх словами, це сталося на вулиці поруч з його будинком.

Рахунок випадків утиску журналістів в Україні йде на десятки. МЗС закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва.

Українська влада неодноразово обмежували роботу представників російських ЗМІ, в тому числі регулярно заборонивши їм в’їзд в країну. У березні 2015 року Київ призупинив акредитацію 115 російських ЗМІ при державних органах влади.

Утиски Києва торкнулися і журналістів медіагрупи “Росія сьогодні”, до складу якої входить . Так, в минулому році в країну не пустили журналіста Захара Виноградова та фотокореспондента МІА “Росія сьогодні” Раміля Ситдикова, акредитованого на фінал Євробачення.