Останнім часом швидкість росту цін на продукти суттєво випереджає збільшення заробітної плати. Людям доводиться переглядати раціон і віддавати перевагу більш дешевим товарам. Отже, м’ясо з меню українців з’ясовується овочами і крупами.

“Якщо раніше я могла дозволити собі м’ясо раз на тиждень готувати, то тепер раз на місяць. І навіть це не завжди вдається”, – скаржиться харків’янка Наталія.

“У нас вдома м’ясне готується виключно на свята – новорічні та дні народження”, – зітхає Ольга.

При цьому експерти говорять, що нинішня ціна на м’ясо – це не межа і потрібно готуватися до нового подорожчання.

“М’ясо в будь-якому випадку буде зростати, тому що з усіх продуктів харчування м’ясо в Україні, у порівнянні з європейськими цінами на нього, є найдешевшим. При цьому подорожчання буде проходити нерівномірно, кожен місяць буде додаватися по гривні – дві, а в певні місяці може навіть трохи падати”, – пояснив голова Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко.

Крім того, зазначають експерти, якість продуктів краще не стає. Приблизно в 40% м’ясної продукції містяться антибіотики. Для порівняння, у Європі цей показник не перевищує 1%.

Зазначимо, що на сьогоднішній день на прилавках м’ясо можна знайти за такою ціною:

Свинячий гуляш – 89,90 грн за 1 кг;

Свиняча вирізка – 108,90 грн за 1 кг;

Свинячий ошийок без кістки – 139,90 грн за 1 кг;

Гуляш яловичина – 102,90 грн за 1 кг;

М’якоть яловичини – 134,90 грн за 1 кг;

Яловичина ошийок – 102,90 грн за 1 кг;

Четвертина куряча – 44,90 грн за 1 кг;

Куряча гомілка – 47,90 грн за 1 кг;

Куряче стегно – 62,90 грн за 1 кг;

Курка ціла – 54,90 грн за 1 кг;

Філе куряче – 79,90 грн за 1 кг.