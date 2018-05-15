Причина такого рішення – “політичні репресії”.

Міжнародна благодійна організація Фондів “Відкрите Суспільство”, заснована фінансистом і філантропом Джорджем Соросом, закриває міжнародну діяльність у Будапешті. Про це йдеться в заяві на сайті організації.

“Зіткнувшись з усе більш репресивної політико-правовим середовищем в Угорщині, Фонди Відкритого Суспільства переміщують свої міжнародні операції та персонал із Будапештав німецьку столицю, Берлін”, – йдеться в повідомленні

Відзначається, що спільно з іншими міжнародними спонсорами “Відкрите суспільство” буде продовжувати підтримувати роботу груп громадянського суспільства Угорщини з таких питань, як мистецтво і культура, свобода ЗМІ, прозорість, освіта і охорона здоров’я.

Рішення про перенесення операцій з Будапешта обґрунтовується тим, що угорський уряд “готовий ввести додаткові обмеження для неурядових організацій через те, що воно назвало пакетом законодавства “Стоп Сорос”.

“Уряд Угорщини опоганило і спотворило нашу роботу і придушило громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи тактику, безпрецедентну в історії Європейського Союзу”, – сказав Патрік Гаспар, президент фондів “Відкритого Суспільства”.

Законодавство, посилаючись на інтереси національної безпеки, забороняє будь-якої організації консультувати чи представляти шукачів притулку та біженців без державної ліцензії.

Як відомо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, в останні місяці загострив свою націоналістичну риторику і особливо критикує американського мільярдера Джорджа Сороса.

Перед парламентськими виборами в квітні Орбан заявив, що в Угорщині нараховується близько 2000 проплачених людей, які під час виборчої кампанії працюють на те, щоб повалити уряд і встановити новий “промигрантский кабінет, прийнятний для Джорджа Сороса”.