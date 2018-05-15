«Справедлива Росія» внесла до Держдуми законопроект, згідно з яким забороняється розміщення коштів Фонду національного добробуту Росії в цінних паперах США, повідомив лідер СР Сергій Миронов.

Фракція «Справедлива Росія» внесла до Державної Думи законопроект про внесення змін в бюджетний кодекс Росії», суть якого в заборону розміщення коштів національного добробуту в облігаціях та інших цінних паперах у США», передає РИА «Новости» слова Миронова.

«Якщо ми починаємо контрсанкции, давайте починати з цього», – додав лідер СР.

Раніше на розгляд Державної думи внесений законопроект про кримінальну відповідальність за дотримання в Росії західних санкцій, що передбачає покарання аж до позбавлення волі терміном до чотирьох років. Також законопроект передбачає штрафи до 600 тис. рублів.