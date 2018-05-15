У суботу, 12 травня, за клопотанням прокуратури Київської області судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою двом працівникам Києво-Святошинського ВП ГУНП Київської області, які вимагали 2000 доларів США неправомірної вигоди за невідкриття кримінальної виробництва.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Зловмисників викрили прокуратурою Київської області спільно з співробітниками ДСБ УВБ ГУНП у Київській області у п’ятницю, 11 травня.

«Правоохоронцям» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна, зазначають у прокуратурі.