МОСКВА, 15 травня — . Росія твердо прихильна Спільному всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану і буде виконувати свої зобов’язання в тій мірі, в якій СВПД будуть слідувати інші учасники угоди, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. © AFP 2018 / Nicholas Kamm “Це загроза війни”. Дональд Трамп розірвав ядерну угоду з Іраном

“Росія твердо прихильна СВПД. Ми будемо виконувати свої зобов’язання, в тому числі пов’язані з реконструкцією збагачувального об’єкта в Фордо і деякі інші, в повному обсязі, в тій мірі, в якій домовленості будуть слідувати інші учасники після виходу з неї США”, — заявив Рябков, виступаючи на експертній дискусії, організованої міжнародним дискусійним клубом “Валдай”.