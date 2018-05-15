Повінь – зміна системи

Menu
Close

Росія не хоче зростання напруженості на Близькому Сході після виходу США з СВПД

15.05.2018

МОСКВА, 15 травня — . Москва не хотіла б, щоб вихід США з Спільного всеосяжного плану дії щодо іранської ядерної програми (СВПД) призвів до подальшого наростання військової напруженості на Близькому Сході, небезпека цього зростає, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. Шираз, Иран. © Flickr / NinaraПосол ЄС: США не запропонували серйозної альтернативи ядерній угоді з Іраном

“Ми не хотіли б, щоб вихід США з СВПД став прелюдією до подальшого наростання військової напруженості на Близькому Сході, хоча небезпека цього очевидна. І небезпека після рішення США і того, що сталося потім, за нашою оцінкою, зростає”, — заявив Рябков на експертній дискусії, організованої міжнародним дискусійним клубом “Валдай”.

Читайте також:   Постпред Росії при ООН закликав перезапустити процес близькосхідного врегулювання
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *