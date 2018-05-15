МОСКВА, 15 травня — . Москва не хотіла б, щоб вихід США з Спільного всеосяжного плану дії щодо іранської ядерної програми (СВПД) призвів до подальшого наростання військової напруженості на Близькому Сході, небезпека цього зростає, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. © Flickr / NinaraПосол ЄС: США не запропонували серйозної альтернативи ядерній угоді з Іраном

“Ми не хотіли б, щоб вихід США з СВПД став прелюдією до подальшого наростання військової напруженості на Близькому Сході, хоча небезпека цього очевидна. І небезпека після рішення США і того, що сталося потім, за нашою оцінкою, зростає”, — заявив Рябков на експертній дискусії, організованої міжнародним дискусійним клубом “Валдай”.