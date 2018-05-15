НЬЮ-ДЕЛІ, 15 травня — . Щонайменше, 12 людей стали жертвами спалаху насильства в індійському штаті Західна Бенгалія, де напередодні пройшли вибори в органи місцевого самоврядування (панчаят), повідомила місцева поліція.

© РИА Новини / Сергій Мамонтов”Хлопчики іноді помиляються”. Чому Індію захлеснула хвиля изнасилованийСтолкновения відбувалися між прихильниками різних політичних партій, які мають в Індії, як правило, різну кастову і етнічну підпірку.

“Число смертей та інцидентів, пов’язаних з насильством, стало значно нижче, ніж у попередні роки…Ми отримали інформацію про 12 загиблих у різних округах. Однак лише шість випадків мають відношення до минулого голосування”, — заявив представник місцевої поліції Сураджит Кар Пуркаястха, слова якого наводить газета Economic Times.

За його словами, правоохоронні органи вжили всіх можливих заходів для того, щоб зробити ці вибори “абсолютно мирним”.

“Незважаючи на наші зусилля, спорадичні інциденти, що спричинили за собою загибель людей, все ж мали місце”, — сказав поліцейський.

Як зазначають ЗМІ, в ряді випадків натовпу людей вривалися на виборчі дільниці, підпалювали виборчі урни, а самі бюлетені для голосування знищували. В деяких районах штату пройшли протести, в ході яких поліції довелося застосувати димові шашки для розгону демонстрантів.