МОСКВА, 15 травня — . Служба безпеки України (СБУ) підтверджує обшуки в офісі Україна і повідомляє про затримання його керівника.

© РИА Новини / Катерина ЧесноковаКиселев зажадав звільнити затриманого журналіста Украина”Підтверджую, справді проводяться обшуки в офісі Україна, затриманий його керівник. Ми збираємо доказову базу, яку ми оприлюднюємо після завершення слідчих дій”, — написала прес-секретар СБУ Олену Гітлянську в соціальній мережі Facebook.

Раніше співробітники СБУ увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. У вівторок також стало відомо про затримання в Києві журналіста Україна Кирила Вишинського.

МЗС РФ раніше закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва проти ЗМІ. У грудні 2017 року УВКПЛ ООН відзначило тривожну тенденцію висилки з України іноземних журналістів, на яких “навішують ярлик “пропагандистів”, що стає приводом для їх депортації”, і закликала ретельніше розглядати обмежувальні заходи.

Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з РФ. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. На Україні також заборонена трансляція основних російських телеканалів. МЗС РФ назвав відключення російських телеканалів наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти у цій галузі, практиковані Заходом, неприпустимі.