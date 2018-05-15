МОСКВА, 15 травня — . Росія прийме “заходи взаємності” у відповідь на дії Служби безпеки України (СБУ) проти Украина, але спочатку потрібна більш детальна інформація, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

© Фото : Украина/ Євген КотенкоПолитолог прокоментував обшуки СБУ в офісі Украина”Заходи взаємності, безумовно, будуть прийматися, але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все-таки отримати більш детальну інформацію. Поки ми лише знаємо, що робляться силові дії щодо російських ЗМІ, заходи по обмеженню свободи наших журналістів, бо вони не виходять на зв’язок, і цього достатньо для жорсткого засудження. В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо і максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації”, — сказав Пєсков.

Раніше СБУ заявила, що проводить слідчі дії стосовно “медиаструктур, підконтрольних РФ”. У вівторок співробітники СБУ увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. Також стало відомо про затримання в Києві журналіста Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов, який раніше заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян зазначила, що подія є помстою Києва за Кримський міст.